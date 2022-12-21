"Вагнерівці" готують провокацію на кордоні України і Білорусі, - Центр нацспротиву

Російські найманці ПВК "Вагнер" прибули на кордон з Україною з метою підготовки провокації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Найманці розділені на дві групи (80-90 осіб) й прибули в район села Крупейкі (Лоєвський район, Гомельська область) для виконання завдань. В розпорядженні груп перебуває легкоброньована техніка і тентовані вантажні автомобілі. Групи посилені інженерними підрозділами", - йдеться у повідомленні.

В Центрі нагадали, що водночас Білорусь запровадила тимчасове обмеження на в’їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоєвського району Гомельської області.

"Одним зі сценаріїв провокації є обстріл території Білорусі нібито з боку ЗСУ", - зазначили в Центрі нацспротиву.

Там також уточнили, що йдеться про тих найманців, які прибули до Білорусі 20 вересня. Тоді на територію білоруського приватного охоронного підприємства "ГардСервіс", де розміщувались найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.

В Центрі національного спротиву зауважили, що "ГардСервіс" - не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством в Білорусі й створено спеціальним указом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у 2019 році. Базуються "охоронці" на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.

Нагадаємо, що Росія почала перекидати на південь Білорусі техніку, яку раніше привезли з мобілізованими на полігони республіки.