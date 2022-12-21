На війні загинув Заслужений артист України Сергій Шкварченко

На російсько-українській війні загинув Заслужений артист України Сергій Шкварченко.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

“19 грудня, потрапивши під мінометний обстріл, загинув Заслужений артист України Сергій Шкварченко”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сергій був артистом ансамблю ім. П. Вірського та захищав Україну у складі Збройних сил України.

Нагадаємо, у червні ГО "Захистимо Протасів Яр" повідомило про загибель свого лідера Романа Ратушного. Він воював у складі 93 омбр "Холодний Яр" як розвідник. Ратушному було 24 роки. У 16 років брав участь у Революції Гідності, був відомим громадським активістом.