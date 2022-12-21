Російські окупанти пошкодили дві електропідстанції у Херсоні.

Про це повідомила Херсонська міськрада.

“Шановні споживачі електричної енергії! Сьогодні в результаті ворожих обстрілів було пошкоджено та зруйновано підстанції ПС 150 кВ "Карантинна" та "Промислова". Бригади енергетиків працюють в посиленому режимі над відновленням енергопостачання”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що необхідні заходи триватимуть протягом двох-трьох діб.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 грудня, російські війська 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Також повідомлялось, що Ізраїль передав 17 генераторів для установ Херсонської області. Генератори різної потужності – 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА та 250 кВА.