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Окупанти пошкодили дві електропідстанції у Херсоні

На відновлення знадобиться 2-3 доби.

Окупанти пошкодили дві електропідстанції у Херсоні
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти пошкодили дві електропідстанції у Херсоні. 

Про це повідомила Херсонська міськрада. 

“Шановні споживачі електричної енергії! Сьогодні в результаті ворожих обстрілів було пошкоджено та зруйновано підстанції ПС 150 кВ "Карантинна" та "Промислова". Бригади енергетиків працюють в посиленому режимі над відновленням енергопостачання”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що необхідні заходи триватимуть протягом двох-трьох діб.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 грудня, російські війська 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. 

Також повідомлялось, що Ізраїль передав 17 генераторів для установ Херсонської області. Генератори різної потужності – 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА та 250 кВА.

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