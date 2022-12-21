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Доповідав ворогу всю “внутрянку” по СБУ і країні вцілому, – Малюк про затримання колишнього глави СБУ по Криму Кулініча

СБУ має аудіофайли розмов Олега Кулініча з росіянами.

Доповідав ворогу всю “внутрянку” по СБУ і країні вцілому, – Малюк про затримання колишнього глави СБУ по Криму Кулініча
Фото: ДБР

Операція із викриття колишнього очільника Кримського управління Служби безпеки України Олега Кулініча, який працював на ворога, тривала більше року.

Про це заявив в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук голова СБУ Василь Малюк.

Він розповів, що працювати над справою Кулініча почав ще під час попереднього періоду роботи в СБУ (з липня 2021 до лютого 2022 року Малюк не перебував на службі в СБУ – ред.).

“Це було дуже непросто. Я займався цим питанням лише з одним співробітником. Це сивочолий полковник. Я це називаю інтелектуальною контррозвідкою. На це іноді йдуть роки. В ситуації з Кулінічем це було більше року”, – зазначив Малюк.

Голова СБУ додав, що Олег Кулініч працював на ворога, надавав йому інформацію про стан справ в СБУ і країні.

 

“Була проведена безпрецедентна розробка. Він доповідав ворогу усю “внутрянку” і в Службі безпеки, і в країні вцілому. Ми маємо аудіофайли, де зафіксовані його перемовани з ворогом, де він чітко у формі докладу надавав їм інформацію”, – наголосив голова СБУ.

Нагадаємо, за відправку в Україну агентів російських спецслужб відповідальний "офіс" двох посадовців часів президентства Віктора Януковича – заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича та колишнього першого віцепреʼмєра Андрія Клюєва.

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