Доповідав ворогу всю “внутрянку” по СБУ і країні вцілому, – Малюк про затримання колишнього глави СБУ по Криму Кулініча

Операція із викриття колишнього очільника Кримського управління Служби безпеки України Олега Кулініча, який працював на ворога, тривала більше року.

Про це заявив в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук голова СБУ Василь Малюк.

Він розповів, що працювати над справою Кулініча почав ще під час попереднього періоду роботи в СБУ (з липня 2021 до лютого 2022 року Малюк не перебував на службі в СБУ – ред.).

“Це було дуже непросто. Я займався цим питанням лише з одним співробітником. Це сивочолий полковник. Я це називаю інтелектуальною контррозвідкою. На це іноді йдуть роки. В ситуації з Кулінічем це було більше року”, – зазначив Малюк.

Голова СБУ додав, що Олег Кулініч працював на ворога, надавав йому інформацію про стан справ в СБУ і країні.

“Була проведена безпрецедентна розробка. Він доповідав ворогу усю “внутрянку” і в Службі безпеки, і в країні вцілому. Ми маємо аудіофайли, де зафіксовані його перемовани з ворогом, де він чітко у формі докладу надавав їм інформацію”, – наголосив голова СБУ.

Нагадаємо, за відправку в Україну агентів російських спецслужб відповідальний "офіс" двох посадовців часів президентства Віктора Януковича – заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича та колишнього першого віцепреʼмєра Андрія Клюєва.