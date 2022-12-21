Ілон Маск пообіцяв залишити посаду керівника Twitter, коли знайде собі заміну

Власник компанії Twitter Ілон Маск заявив, що залишить посаду генерального директора, коли знайде собі заміну.
Про це Маск написав відповідний пост у своїй соцмережі.
“Я піду у відставку з посади генерального директора, як тільки знайду когось достатньо дурного, щоб прийняти цю роботу!” - написав він.
За словами Маска, після цього він просто керуватиме командами програмного забезпечення та серверів.
I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022
Нагадаємо, нещодавно Ілона Маска запросили дати свідчення в Європейському парламенті. Там вважають, що Твіттер не повинен мимоволі ставати каталізатором ненависті, втручання у вибори та дезінформації. Незрозуміло, чи прийме Маск запрошення.