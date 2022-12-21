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Ілон Маск пообіцяв залишити посаду керівника Twitter, коли знайде собі заміну

Підприємець-мільярдер бідкається, що йому ще треба зайти такого “дурня”, який замінив би його на такій роботі.

Ілон Маск пообіцяв залишити посаду керівника Twitter, коли знайде собі заміну
Фото: EPA/UPG

Власник компанії Twitter Ілон Маск заявив, що залишить посаду генерального директора, коли знайде собі заміну.

Про це Маск написав відповідний пост у своїй соцмережі. 

“Я піду у відставку з посади генерального директора, як тільки знайду когось достатньо дурного, щоб прийняти цю роботу!” - написав він.

За словами Маска, після цього він просто керуватиме командами програмного забезпечення та серверів.

Нагадаємо, нещодавно Ілона Маска запросили дати свідчення в Європейському парламенті. Там вважають, що Твіттер не повинен мимоволі ставати каталізатором ненависті, втручання у вибори та дезінформації. Незрозуміло, чи прийме Маск запрошення. 

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