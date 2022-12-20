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Ілона Маска запросили дати свідчення в Європейському парламенті

Запрошення надійшло у листі президентки Роберти Мецоли.

Ілона Маска запросили дати свідчення в Європейському парламенті
Фото: EPA/UPG

Нового власника Twitter Ілона Маска запросили дати свідчення в Європейському парламенті.

Про це пише Politico з посиланням на лист президентки Європарламенту Роберти Мецоли.

Мецола надіслала листа мільярдеру 19 грудня з проханням з'явитися для “відвертого публічного обміну” зі законодавцями.

“Твіттер відіграє центральну роль у демократичному житті Європейського Союзу та дає можливість для громадянського дискурсу. Твіттер не повинен мимоволі ставати каталізатором ненависті, втручання у вибори та дезінформації”, – зазначила вона.

У листопаді Мецола погодилася запросити Маска після прохання ліберальних законодавців.

“Цей крок був зроблений після низки хаотичних і суперечливих заходів, включно з масовими звільненнями, відстороненням журналістів і зміною правил на платформах, які викликали тривогу в Європі. Платформа також має проблеми у боротьбі з дезінформацією та ворожим контентом”, – зазначає видання.

Президентка Європейського парламенту не має поновжень викликати керівника компанії. Однак генеральний директор Facebook Марк Цукерберг свідчив в Брюсселі на слуханнях у 2018 році.

Незрозуміло чи прийме Маск запрошення. 

Нагадаємо, на початку грудня Маск розкрив частину документів, які були в архівах соцмережі, у зв'язку зі скандалом щодо ноутбука, який, ймовірно, належав сину президента США Хантеру Байдену. З файлів зрозуміло, що адміністрація мережі виконувала вимоги політиків щодо видалення невигідних публікацій.

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