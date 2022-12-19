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Німеччина почала передачу Словаччині танків на заміну переданих Україні

Загалом Словаччина має отримати 15 німецьких танків.

Німеччина почала передачу Словаччині танків на заміну переданих Україні
Іспанські військовослужбовці на бойових танках Leopard 2E під час навчань Iron Spear 2022 під керівництвом передової бойової гру
Фото: EPA/UPG

Словаччина отримала від Німеччини перший танк Leopard 2A4 в обмін на раніше передані Україні радянські танки.

Про це повідомляє видання Aktuality.

Загалом Словаччина очікує до кінця 2023 року на 15 сучасних німецьких танків. До того часу має бути підготовлена відповідна кількість екіпажів.

Таким чином Словаччина відповідатиме стандартам НАТО, оскільки 30 радянських танків Т-72, котрі були у неї раніше не можна було вважати повноцінним танковим батальйоном.

Всі отримані від Німеччини танки будуть оснащені комунікаційними системами для засекреченого зв'язку, які будуть повністю сумісні з системами словацької армії.

Нагадаємо, німецька компанія Rheinmetall відремонтувала 16 бойових машин піхоти Marder для України, однак не може отримати ліцензії на їхню відправку.

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