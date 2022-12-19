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Німеччина заявила, що не постачала Україні БМП Marder

Німецька компанія відремонтувала 16 БМП для України, однак не може отримати ліцензії на їхню відправку.

Німеччина заявила, що не постачала Україні БМП Marder
Фото: EPA/UPG

У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що їх країна не постачала Україні бойову машину піхоти Marder.

Про це міністерство написало на своїй сторінці у Twitter.

"У зв'язку зі збільшенням кількості неправдивих повідомлень в Інтернеті: постачання бойової машини піхоти Marder зі складів Бундесверу в Україну чи інші країни не здійснювалося", - зазначає міністерство.

Зазначимо, що бойова машина піхоти Marder, розробки та виробництва Rheinmetall, перебуває на озброєнні німецької армії з початку 1970-х років. Базова версія БМП заступила на службу у 1971 році, після чого неодноразово модернізувалась та оновлювалась. З того часу БМП отримала захист (додаткове бронювання дна від підриву, протикульний, тощо), нову електроніку, яка включає цифровий радіозв’язок, нові приціли, силову установку та інше.

Німецька компанія Rheinmetall відремонтувала 16 бойових машин піхоти Marder для України, однак не може отримати ліцензії на їхню відправку.

Нагадаємо, що Німеччина надала Україні додаткові ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T.

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