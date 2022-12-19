Усе більше українців підтримують перенесення святкування Різдва, - опитування

За останній рік зросла кількість українців, які святкують Різдво лише 25 грудня (з 4% до 11%), та тих, хто відзначає його в обидві дати (з 18% до 25%).

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Більше половини (55%) будуть святкувати Різдво 7 січня (у 2021 – 71%). 8% взагалі не святкують Різдво (найбільше таких серед молоді, мешканців півдня та столиці). Частіше про подвійне святкування Різдва, або ж святкування лише 25 грудня говорили мешканці заходу, Києва, молодші опитані та греко-католики.

Також за рік значно побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня: з 26% до 44%. Проти такої ідеї – 31% (у 2021 – 58%). Ще 23% зазначили, що їм байдуже це питання і 2% - не змогли відповісти.

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва серед мешканців заходу і Києва: більше половини підтримують цю ідею. Серед жителів центру відносна більшість (44%) також не проти цієї ініціативи.

Окрім того спостерігається значна підтримка ідеї перенесення святкування Різдва серед греко-католиків. Серед прихожан ПЦУ – таких майже половина (46%), при цьому третина з них проти такої ідеї.

Натомість серед мешканців півдня та сходу відносна більшість не підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва.

У віковому розрізі найбільше суперечностей спостерігається у старшій та середній вікових групах, де відносна більшість (більше 40%) підтримують ідею з перенесенням дати, водночас також значна кількість (не менше третини) – проти. Серед молоді третина – за перенесення, третина – проти, і ще стільки зазначили, що їм це байдуже.

Нагадаємо, Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній (Думенко) заявляв, що провести календарну реформу та перейти на святкування Різдва 25 грудня можна буде за 10 років. У жовтні ПЦУ дозволила парафіям відзначати Різдво 25 грудня.

Тим часом 30% релігійних громад в Україні святкує Різдво 25 грудня.