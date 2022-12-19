​Ситуація в українській енергосистемі важка, у низці регіонів діють екстрені відключення, - "Укренерго"

Станом на 11:00 19 грудня в енергосистемі України склалася важка ситуація через російські обстріли. Наразі в низці регіонів діють екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр "Укренерго".

Усю ніч ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні. Завдяки професійній роботі Повітряних сил оборони ворог своєї мети в повному обсязі не досяг, але, на жаль, є кілька влучань в об’єкти інфраструктури. Підрозділи ДСНС зараз працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи", - йдеться в повідомленні.

Також в південному та східному регіонах ворог обстріляв з артилерії деокуповані райони, є пошкодження.

Наразі найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах. Наразі діють графіки аварійних відключень в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та місті Київ.

Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час.

"Попри всі пошкодження енергетики тримають ситуацію під контролем. В енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею. У період відсутності електроенергії, просимо подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд", - зазначили в "Укренерго".

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну, зокрема Київ та Київщину, кількома десятками баражуючих боєприпасів. Оголошена в столиці та в області близько другої години ночі повітряна тривога тривала майже до шостої ранку.

Окупанти випустили по Києву 23 безпілотники “Shahed”. Сили Протиповітряної оборони збили 18 із них. Уламками пошкодило проїжджу частину у Солом’янському районі, а також вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.