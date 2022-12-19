Попередньо – люди не постраждали.

Вночі 19 грудня росіяни атакували три громади Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Близько 60 боєприпасів випущено по населеним пунктам району.

У Червоногригоріській громаді пошкоджено одинадцять приватних будинків, шість господарчих споруд, автотранспорт, лінії газо- та електромережі.

У Марганецькій ТГ пошкоджено двадцять приватних будинків та господарських споруд, навчальні заклади, адміністративну будівлю, лінії електромережі. У Мирівській ТГ фахівці ДСНС обстежують місця вибухів та руйнувань.

Попередньо – люди не постраждали.

У межах інших територій району ніч минула без надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, вночі 18 грудня російська армія пʼять разів обстрілювала Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем перебували три громади Нікопольського району, у самому Нікополі постраждав 59-річний чоловік.