Вночі 19 грудня росіяни атакували три громади Нікопольського району Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Близько 60 боєприпасів випущено по населеним пунктам району.
У Червоногригоріській громаді пошкоджено одинадцять приватних будинків, шість господарчих споруд, автотранспорт, лінії газо- та електромережі.
У Марганецькій ТГ пошкоджено двадцять приватних будинків та господарських споруд, навчальні заклади, адміністративну будівлю, лінії електромережі. У Мирівській ТГ фахівці ДСНС обстежують місця вибухів та руйнувань.
Попередньо – люди не постраждали.
У межах інших територій району ніч минула без надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, вночі 18 грудня російська армія пʼять разів обстрілювала Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем перебували три громади Нікопольського району, у самому Нікополі постраждав 59-річний чоловік.