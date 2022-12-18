Угорщина, Румунія, Грузія і Азербайджан підписали угоду про поставки електроенергії
Угорщина, Румунія, Грузія і Азербайджан підписали угоду про поставки електроенергії
«Коханець леді Чаттерлей»: візуальна ода сексуальності
«Коханець леді Чаттерлей»: візуальна ода сексуальності
Єпископ УПЦ (МП) подав до суду на LB.ua за публікацію даних про його близькість із 17-річним хористом
Єпископ УПЦ (МП) подав до суду на LB.ua за публікацію даних про його близькість із 17-річним хористом
Голові фракції "Голос" у міськраді Українки спалили авто
Голові фракції "Голос" у міськраді Українки спалили авто
Марк Гемілл розпочав збір на дрони-розвідники для ЗСУ
Марк Гемілл розпочав збір на дрони-розвідники для ЗСУ
Садовий розповів про львівську ялинку
США намагалися перешкоджати ліквідації начальника Генштабу РФ, - NYT
США намагалися перешкоджати ліквідації начальника Генштабу РФ, - NYT
Кабмін ухвалив призначення Єленського на посаду глави Держетнополітики
Кабмін ухвалив призначення Єленського на посаду глави Держетнополітики
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено цивільну людину

Чоловіку надали допомогу, він лікуватиметься вдома. 

Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено цивільну людину
Обстріл Дніпропетровської області
Фото: Валентин Резніченко в Telegram

Цієї ночі російська армія пʼять разів обстрілювала Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем перебували три громади Нікопольського району.

В самому Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Медики надали йому допомогу, він лікуватиметься удома, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія", – написав він у Телеграмі

Обстріл Дніпропетровської області
Фото: Валентин Резніченко в Telegram
Обстріл Дніпропетровської області

Фото: Валентин Резніченко в Telegram

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах, які теж обстрілювалися, люди неушкоджені. 

У решті районів протягом ночі було кілька тривог, але без атак. 

Нагадаємо, Марганецька громада зазнала російських обстрілів і вчора вдень. 16 грудня ворог обстріляв у Дніпропетровській області електропідстанцію. Було поранено трьох людей. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також