Цієї ночі російська армія пʼять разів обстрілювала Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем перебували три громади Нікопольського району.

В самому Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Медики надали йому допомогу, він лікуватиметься удома, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія", – написав він у Телеграмі.

Фото: Валентин Резніченко в Telegram Обстріл Дніпропетровської області

Фото: Валентин Резніченко в Telegram

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах, які теж обстрілювалися, люди неушкоджені.

У решті районів протягом ночі було кілька тривог, але без атак.

Нагадаємо, Марганецька громада зазнала російських обстрілів і вчора вдень. 16 грудня ворог обстріляв у Дніпропетровській області електропідстанцію. Було поранено трьох людей.