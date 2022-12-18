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За вчора Сили оборони відбили атаки росіян у районах 15 населених пунктів, – Генштаб

Захисники вразили вісім районів зосередження особового складу, два пункти управління та чотири склади боєприпасів. 

За вчора Сили оборони відбили атаки росіян у районах 15 населених пунктів, – Генштаб
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Розпочалася 298 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. 

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах понад п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них – Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині. Про це йдеться у повідомленні від Генерального штабу ЗСУ. 

Протягом минулої доби противник завдав пʼяти ракетних, а також здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів зберігається на всій території України.

На Волинському і Поліському напрямках обстановка без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Середина-Буда і Вовківка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна – Харківської.

На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку і Червонопопівку Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках під вогонь противника потрапили райони понад п’ятнадцяти населених пунктів. Зокрема це – Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог активних дій не проводив. Для уточнення положення наших військ задіяв БпЛА у районі населеного пункту Шевченкове. 

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії двадцяти чотири населені пункти. Серед них – Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів, Степове, Плавні на Запоріжжі та Козацьке, Тягинка, Микільске, Херсон і Дніпровське Херсонської області. 

Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 16 грудня поточного року кількох районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також двох його складів боєприпасів у Запорізькій області. Втрати особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється. 

Командування окупаційних військ планує увести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Так, в населеному пункті Чернігівка зазначені обмеження будуть введені з 25 грудня, а в місті Бердянськ – з 30 грудня 2022 по 03 січня 2023 року.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили вісім районів зосередження особового складу, два пункти управління та чотири склади боєприпасів російських окупантів.

Нагадаємо, станом на вчора росіяни у війні проти українців втратили близько 97 690 осіб, 2985 танків та 281 літак. 

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