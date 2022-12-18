За вчора Сили оборони відбили атаки росіян у районах 15 населених пунктів, – Генштаб

Захисники вразили вісім районів зосередження особового складу, два пункти управління та чотири склади боєприпасів.

Розпочалася 298 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах понад п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них – Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині. Про це йдеться у повідомленні від Генерального штабу ЗСУ.

Протягом минулої доби противник завдав пʼяти ракетних, а також здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів зберігається на всій території України.

На Волинському і Поліському напрямках обстановка без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Середина-Буда і Вовківка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна – Харківської.

На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку і Червонопопівку Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках під вогонь противника потрапили райони понад п’ятнадцяти населених пунктів. Зокрема це – Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог активних дій не проводив. Для уточнення положення наших військ задіяв БпЛА у районі населеного пункту Шевченкове.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії двадцяти чотири населені пункти. Серед них – Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів, Степове, Плавні на Запоріжжі та Козацьке, Тягинка, Микільске, Херсон і Дніпровське Херсонської області.

Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 16 грудня поточного року кількох районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також двох його складів боєприпасів у Запорізькій області. Втрати особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється.

Командування окупаційних військ планує увести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Так, в населеному пункті Чернігівка зазначені обмеження будуть введені з 25 грудня, а в місті Бердянськ – з 30 грудня 2022 по 03 січня 2023 року.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили вісім районів зосередження особового складу, два пункти управління та чотири склади боєприпасів російських окупантів.

Нагадаємо, станом на вчора росіяни у війні проти українців втратили близько 97 690 осіб, 2985 танків та 281 літак.