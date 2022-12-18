На морське узбережжя Миколаївської області штормове море винесло якірну міну.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

“Цього разу небезпечний сюрприз опинився дуже близько до прибережних будов цивільного населення. Місцеві мешканці негайно сповістили військових про виявлений снаряд”, – йдеться у повідомленні.

Підривний підрозділ ВМС знешкодив міну на місці виявлення, а потім перемістив у безпечне місце для остаточного знищення.

Українцям нагадали, що у випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися й намагатися самостійно переміщувати.

“Негайно обмежте доступ до небезпечної зони та повідомте відповідні служби.Пам’ятайте, що узбережжя в умовах війни – зона небезпеки. Дотримуйтесь режимних обмежень воєнного стану, вони спрямовані на збереження вашого життя”, – йдеться у повідомленні.