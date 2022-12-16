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Мешканець Миколаївщини загинув від вибуху ворожих мін

Чоловік приніс міни додому, де вони й здетонували.

Мешканець Миколаївщини загинув від вибуху ворожих мін
Ілюстративне фото
Фото: Служба безпеки України

В четвер, 15 грудня, мешканець одного з сіл Снігурівщини у Миколаївській області загинув, коли вибухнули російські протипіхотні міни

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Миколаївській області.

“26-річний мешканець одного з сіл Снігурівщини знайшов і приніс додому дві протипіхотні міни, які залишили після себе військові РФ. Під час демонстрації знахідки знайомому снаряди здетонували”, - повідомили в пресслужбі. 

Чоловік від отриманих травм помер на місці, його 33-річний товариш отримав численні травми, тепер за його життя борються лікарі.

В поліції мешканцям звільнених територій нагадали про необхідність дотримання правил особистої безпеки. Ні в якому разі не можна чіпати небезпечні знахідки, не можна підходити до них, оскільки будь-якої миті вони можуть здетонувати.

Нагадаємо, у звільненій від російських окупаційних військ Снігурівці Миколаївської області, на вул. 30 років Перемоги, цивільна особа підірвалася на міні

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