Пентагон розширить військову бойову підготовку для українських сил. Для цього більш повільні зимові місяці використають для навчання більших підрозділів складнішим бойовим навичкам.

Про це повідомляє AP News.

Речник Пентагону Пет Райдер розповів, що США планують навчати близько 500 українських військовослужбовців щомісяця на полігоні Графенвер у Німеччині. У січні має початись навчання, котре включатиме роботу в класі та польову роботу. Воно розпочнеться з невеликих загонів і поступово розростатиметься до більших підрозділів, і завершиться складнішими бойовими навчаннями з об’єднанням цілого батальйону.

Очікується, що для проведення навчання навряд чи знадобляться додаткові сили США.

США вже навчили близько 3100 українських військовослужбовців, як використовувати та обслуговувати певну зброю та інше обладнання, включаючи гаубиці, бронетехніку та HIMARS.

Водночас старше військове керівництво обговорювало розширення цієї підготовки, наголошуючи на необхідності вдосконалення здатності українських підрозділів розміром до роти та батальйону пересуватися та координувати атаки на полі бою.

Пет Райдер додав, що США проводили певну подібну підготовку до російського вторгнення в лютому. Але після 24 лютого національна гвардія США та сили спеціальних операцій, які тренувалися в Україні, покинули країну. Ці нові навчання з більшими підрозділами будуть продовженням того, що відбувалося до 24 лютого.

Нагадаємо, військову підготовку у Великобританії з 1 січня 2023 року пройдуть ще 19,2 тис. українських захисників.