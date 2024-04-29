Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, - Суспільне

Серед поранених від сьогоднішньої російської атаки по Одесі - колишній нардеп та ректор Національного університету "Одеська юридична академія" (НУ "ОЮА") Сергій Ківалов.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на проректора НУ "ОЮА" Валентина Федорова.

Зазначається, що від обстрілу Одеси загорілась будівля, відома в Одесі як "замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера". Зараз там майже згоріла покрівля.

Хто такий Сергій Ківалов

Ківалов шість разів обирався народним депутатом України, очолював “Українську морську партію”. У 2020 році балотувався на посаду мера Одеси, у передвиборчій кампанії обіцяв захищати російськомовне населення.

У 2004 році під час виборів президента очолював Центральну виборчу комісію.

Співавтор закону “Про засади державної мовної політики”, неофіційно відомий як “Закон Ківалова-Колесніченка”.

16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони" - пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова.

У парламенті був членом фракції “Опозиційного блоку”.

Президент національного університету "Одеська юридична академія", доктор юридичних наук.

В 2009 році був нагороджений російським орденом Дружби, а в 2013 отримав медаль Пушкіна за великий внесок у збереження та популяризацію російської мови та культури за кордоном.