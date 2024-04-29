Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав закликав до запропонованого Папою Франциском обміну "всіх на всіх", принаймні щодо трьох категорій українців: жінок, медичних працівників і священнослужителів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби УГКЦ.

"Слова Папи Франциска, проголошені у день Пасхи за латинською пасхалією про обмін "всіх на всіх", знайшли особливий відгук у серцях як в Україні, так і в росії. І ми хочемо, щоб ці слова стали закликом до конкретних дій", – сказав Блаженніший Святослав.

Він закликав до обміну трьох категорій українських полонених, зокрема, жінок.

"Я хочу, щоб мене почули всі жіночі організації: релігійні, громадські, ті, які дбають про гідність жінки в сучасному світі, незалежно від ідеологічного скерування. Зробімо все, щоб жінка була визволена з полону, чи в Україні, чи в росії, щоб на свято Пасхи вона повернулася до своєї родини, додому", – наголосив Святослав.

Також нагадав про необхідність обміну медичними працівниками, які, згідно з міжнародним правом, не є комбатантами. Зокрема, він згадав спільноту "Лікарі без кордонів", яка, серед інших, повинна докласти максимальних зусиль, щоб медпрацівники повернулися з ув’язнення до своїх родин та до виконання своїх професійних обов’язків.

За словами Святослава, відомо про десятьох полонених священослужителів.

"Звертаюся до міжнародної релігійної спільноти: невже сьогодні весь світ не може домогтися, щоб на Пасху тих 10 священнослужителів співали "Христос воскрес" у своїх храмах?", – зазначив глава УГКЦ.

Блаженніший Святослав закликав до спільних зусиль для звільнення українських полонених.

"Ми знаємо, що близько 8 000 українських військовослужбовців та 1 600 цивільних осіб перебувають нині в російському полоні, у пекельних умовах. Зробімо все можливе, щоби крок за кроком обмін "всіх на всіх" став пасхальною дійсністю", – наголосив він.

Нещодавно глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) під час промови у США закликав іти до сповіді тих скептиків, які не вірять у перемогу України над Росією.