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Митрополит Епіфаній на Вербну неділю відслужив святкову літургію в Успенському соборі Київської Лаври

Сьогодні християни східного обряду святкують Вхід Господній у Єрусалим, або Вербну неділю.

Митрополит Епіфаній на Вербну неділю відслужив святкову літургію в Успенському соборі Київської Лаври
Митрополит Епіфаній
Фото: ПЦУ

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 28 квітня в день свята Входу Господнього в Єрусалим очолив Божественну літургію в головному храмі Києво-Печерської Лаври – Успенському соборі.

Про це повідомляє пресслужба Київської Митрополії ПЦУ.

Предстоятелю співслужили митрополит Білоцерківський Євстратій, архієпископ Луганський і Старобільський Лаврентій, єпископ Васильківський Єфрем, намісник Києво-Печерської Лаври єпископ Бориспільський Авраамій, братія обителі та запрошене духовенство.

Після читання Євангелія митрополит Епіфаній виголосив першосвятительське слово проповіді та возніс особливу молитву до Господа в час, коли Батьківщина в небезпеці.

"Також під час відправи лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну, за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих оборонців Батьківщини і мирних жителів, які загинули під час війни. Окрім того, Предстоятель звершив дияконську хіротонію над монахом Милієм (Бондарчуком)", - ідеться у повідомленні.

На завершення урочистого богослужіння Блаженнійший владика окропив гілля верби та присутніх освяченою водою.

Сьогодні, 28 квітня, християни східного обряду святкують Вхід Господній у Єрусалим, або Вербну неділю.

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