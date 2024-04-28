Митрополит Епіфаній на Вербну неділю відслужив святкову літургію в Успенському соборі Київської Лаври

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 28 квітня в день свята Входу Господнього в Єрусалим очолив Божественну літургію в головному храмі Києво-Печерської Лаври – Успенському соборі.
Про це повідомляє пресслужба Київської Митрополії ПЦУ.
Предстоятелю співслужили митрополит Білоцерківський Євстратій, архієпископ Луганський і Старобільський Лаврентій, єпископ Васильківський Єфрем, намісник Києво-Печерської Лаври єпископ Бориспільський Авраамій, братія обителі та запрошене духовенство.
Після читання Євангелія митрополит Епіфаній виголосив першосвятительське слово проповіді та возніс особливу молитву до Господа в час, коли Батьківщина в небезпеці.
"Також під час відправи лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну, за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих оборонців Батьківщини і мирних жителів, які загинули під час війни. Окрім того, Предстоятель звершив дияконську хіротонію над монахом Милієм (Бондарчуком)", - ідеться у повідомленні.
На завершення урочистого богослужіння Блаженнійший владика окропив гілля верби та присутніх освяченою водою.
Сьогодні, 28 квітня, християни східного обряду святкують Вхід Господній у Єрусалим, або Вербну неділю.