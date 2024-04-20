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Рада оборони Херсонщини попередила про обмеження святкування Великодня

Богослужіння під час комендантської години та інші заходи будуть під забороною з міркувань безпеки.

Рада оборони Херсонщини попередила про обмеження святкування Великодня
Засідання Ради оборони Херсонщини
Фото: Telegram

Херсонська обласна військова адміністрація провела засідання Ради оборони регіону, під час якого розглянула питання проведення масових заходів під час великодніх свят.

Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram, ухвалено рішення щодо заборони проведення богослужінь під час комендантської години, освячень на території культових споруд та відвідувань кладовищ. Обмеження не стосуватимуться поховальних процесій.

В адміністрації пояснили заборону бажанням не наражати людей на небезпеку та попросили поставитися до неї із розумінням. Там також пообіцяли посилити охорону громадського порядку за рахунок збільшення кількості поліцейських патрулів.

Також під час засідання Ради оборони говорили про хід мобілізаційної кампанії. Роботу військово-лікарняних комісій Херсонщини перевірили фахівці із Кропивницького - жодних порушень не виявлено.

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