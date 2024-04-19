За допомогою дронів-камікадзе прикордонники на Харківському напрямку знищили три бліндажі та опорний пункт російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

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