Прикордонники знищили російські бліндажі та опорний пункт.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.
За допомогою дронів-камікадзе прикордонники на Харківському напрямку знищили три бліндажі та опорний пункт російських окупаційних військ.
Цього разу відзначились бійці бригади “Сталевий кордон”.
- Бійці Сил спецоперацій знищили ворожий склад боєкомплекту та російських військових на Південному напрямку.
- З 10 по 15 квітня 2024 року українська "Армія дронів" ліквідувала 210 окупантів, 15 САУ та шість складів БК. Також знищено 152 опорні пункти ворога.