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Українські прикордонники знищили дронами російські бліндажі

Також бійці ДПСУ знищили опорний пункт противника.

Українські прикордонники знищили дронами російські бліндажі
Українські прикордонники знищили дронами російські бліндажі (ілюстративне фото)
Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Прикордонники знищили російські бліндажі та опорний пункт.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

За допомогою дронів-камікадзе прикордонники на Харківському напрямку знищили три бліндажі та опорний пункт російських окупаційних військ. 

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Цього разу відзначились бійці бригади “Сталевий кордон”.

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