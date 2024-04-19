Зеленський оглянув атаковану Росією п’ятиповерхівку у Дніпрі

Президент обговорив безпекову ситуацію в регіоні з місцевою владою і урядовцями.

Президент України Володимир Зеленський відвідав 19 квітня Дніпро і оглянув п’ятиповерховий будинок, пошкоджений унаслідок нічного масованого ракетного обстрілу.

Як ідеться на сайті глави держави, у будинку повністю зруйновані два поверхи. Також постраждали сусідні будівлі та вокзал. Для людей на місці розгорнули два пункти психологічної допомоги. Крім того, у місті пошкоджене локомотивне депо, а в населених пунктах області зруйнована низка об’єктів інфраструктури.

Під час візиту Зеленського керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через російську атаку загинули восьмеро осіб.

Крім того, Зеленський обговорив із керівництвом області, військовим командуванням та урядовцями посилення захисту неба, будівництво оборонних споруд, підготовку до нового навчального року та облаштування шкільних укриттів у регіоні

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков повідомив, що закінчили будівництво магістрального водогону на Дніпровщині після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС.

Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма представив можливості децентралізації енергозабезпечення області. Також ішлося про забезпечення лікарень альтернативними джерелами опалення.