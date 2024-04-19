Унаслідок артобстрілу росіянами міста Білопілля Сумської області є загиблий та поранені.

Про це повідомили у Національній поліції.

За даними слідства, окупанти із артилерії обстріляли центральні вулиці міста.

Унаслідок атаки РФ 51-річний місцевий житель отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні, також поранено ще одного чоловіка та двох жінок.