Унаслідок артобстрілу росіянами міста Білопілля Сумської області є загиблий та поранені.
Про це повідомили у Національній поліції.
За даними слідства, окупанти із артилерії обстріляли центральні вулиці міста.
Унаслідок атаки РФ 51-річний місцевий житель отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні, також поранено ще одного чоловіка та двох жінок.
- Вчора під російські обстріли потрапили Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська і Свеська громади Сумської області. Поранено людину.