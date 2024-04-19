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Росіяни обстріляли Білопілля на Сумщині, є загиблий та поранені

Окупанти із артилерії обстріляли центральні вулиці міста.

Росіяни обстріляли Білопілля на Сумщині, є загиблий та поранені

Унаслідок артобстрілу росіянами міста Білопілля Сумської області є загиблий та поранені.

Про це повідомили у Національній поліції.

За даними слідства, окупанти із артилерії обстріляли центральні вулиці міста.

Унаслідок атаки РФ 51-річний місцевий житель отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні, також поранено ще одного чоловіка та двох жінок.

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  • Вчора під російські обстріли потрапили Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська і Свеська громади Сумської області. Поранено людину.
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