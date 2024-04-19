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Росія посилить інформаційні атаки навколо мирних переговорів, – керівник ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації зазначив, що також загострення очікується навколо тем нелегітимності влади та неспроможності української армії. 

Росія посилить інформаційні атаки навколо мирних переговорів, – керівник ЦПД
керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко
Фото: Анна Стешенко

Росія посилить інформаційні атаки навколо мирних переговорів. Про це на пресконференції заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає кореспондент LB.ua. 

«Помітне загострення (Ред.: інформаційних атак Росії) ми спостерігаємо з листопада протягом двох років. І майбутнє загострення буде та воно вже помітно навколо мирних переговорів. Також про нелегітимність влади, про нездатність сил оборони відстоювати метри української землі», — заявив він. 

Коваленко підкреслив, що багато чого в цих інформаційних кампаніях буде залежати від результатів виборів у Сполучених Штатах Америки. 

«Вони вплинуть, вони скоригують багато кампаній. У тому числі, багато з них будуть неактуальними. Зараз ведеться кампанія навколо того, що в нас недостатньо зброї», — додав він. 

Водночас керівник ЦПД підкреслив, що одна з таких кампаній буде тривати до кінця війни. 

«Але стійка кампанія, одна з найстійкіших, це кампанія зіштовхування військово-політичного керівництва між собою. Це кампанія по зриву мобілізації в цілому, оскільки ворог чітко розуміє, що зриваючи мобілізацію, знижуючи відсоток людей, які готові мобілізовуватись, він позбавляє сили оборони резервів… Ця кампанія триватиме до кінця війни. Та одна з важливих частин цієї кампанії — це нівелювання рекрутингу, як складової мобілізаціі», — повідомив Коваленко.

Також Андрій Коваленко повідомив, що першу хвилю російської кампанії з дискредитації влади "Майдан-3" вдалося збити. Однак кампанія триває в західних медіа.

Крім того, Росія готує інформаційну кампанію проти України після ухвалення закону про заборону УПЦ МП.

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