Росія посилить інформаційні атаки навколо мирних переговорів, – керівник ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації зазначив, що також загострення очікується навколо тем нелегітимності влади та неспроможності української армії.

Росія посилить інформаційні атаки навколо мирних переговорів. Про це на пресконференції заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає кореспондент LB.ua.

«Помітне загострення (Ред.: інформаційних атак Росії) ми спостерігаємо з листопада протягом двох років. І майбутнє загострення буде та воно вже помітно навколо мирних переговорів. Також про нелегітимність влади, про нездатність сил оборони відстоювати метри української землі», — заявив він.

Коваленко підкреслив, що багато чого в цих інформаційних кампаніях буде залежати від результатів виборів у Сполучених Штатах Америки.

«Вони вплинуть, вони скоригують багато кампаній. У тому числі, багато з них будуть неактуальними. Зараз ведеться кампанія навколо того, що в нас недостатньо зброї», — додав він.

Водночас керівник ЦПД підкреслив, що одна з таких кампаній буде тривати до кінця війни.

«Але стійка кампанія, одна з найстійкіших, це кампанія зіштовхування військово-політичного керівництва між собою. Це кампанія по зриву мобілізації в цілому, оскільки ворог чітко розуміє, що зриваючи мобілізацію, знижуючи відсоток людей, які готові мобілізовуватись, він позбавляє сили оборони резервів… Ця кампанія триватиме до кінця війни. Та одна з важливих частин цієї кампанії — це нівелювання рекрутингу, як складової мобілізаціі», — повідомив Коваленко.

Також Андрій Коваленко повідомив, що першу хвилю російської кампанії з дискредитації влади "Майдан-3" вдалося збити. Однак кампанія триває в західних медіа.

Крім того, Росія готує інформаційну кампанію проти України після ухвалення закону про заборону УПЦ МП.