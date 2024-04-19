Росія посилить інформаційні атаки навколо мирних переговорів, – керівник ЦПД

Росія посилить інформаційні атаки навколо мирних переговорів. Про це на пресконференції заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає кореспондент LB.ua.
«Помітне загострення (Ред.: інформаційних атак Росії) ми спостерігаємо з листопада протягом двох років. І майбутнє загострення буде та воно вже помітно навколо мирних переговорів. Також про нелегітимність влади, про нездатність сил оборони відстоювати метри української землі», — заявив він.
Коваленко підкреслив, що багато чого в цих інформаційних кампаніях буде залежати від результатів виборів у Сполучених Штатах Америки.
«Вони вплинуть, вони скоригують багато кампаній. У тому числі, багато з них будуть неактуальними. Зараз ведеться кампанія навколо того, що в нас недостатньо зброї», — додав він.
Водночас керівник ЦПД підкреслив, що одна з таких кампаній буде тривати до кінця війни.
«Але стійка кампанія, одна з найстійкіших, це кампанія зіштовхування військово-політичного керівництва між собою. Це кампанія по зриву мобілізації в цілому, оскільки ворог чітко розуміє, що зриваючи мобілізацію, знижуючи відсоток людей, які готові мобілізовуватись, він позбавляє сили оборони резервів… Ця кампанія триватиме до кінця війни. Та одна з важливих частин цієї кампанії — це нівелювання рекрутингу, як складової мобілізаціі», — повідомив Коваленко.
Також Андрій Коваленко повідомив, що першу хвилю російської кампанії з дискредитації влади "Майдан-3" вдалося збити. Однак кампанія триває в західних медіа.
Крім того, Росія готує інформаційну кампанію проти України після ухвалення закону про заборону УПЦ МП.