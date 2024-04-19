Першу хвилю російської кампанії з дискредитації влади "Майдан-3" вдалося збити, – керівник ЦПД

Першу хвилю російської кампанії з дискредитації влади під назвою "Майдан-3" вдалося збити.
Українська розвідка отримала офіційні документи росіян. Згідно з ними, кампанія мала проходити в травні та влітку 2024-го, сказав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає кореспондент LB.ua.
"Операція «Майдан-3», про яку всі чули, та багато хто сміявся з назви. Насправді, цю назву придумали не ми, і не наша розвідка. Росіяни дійсно назвали цю операцію по дискредитації української влади, нелегітимності влади – «Майдан-3» у своїх офіційних документах, які отримала наша розвідка. Ми бачили ці документи", – заявив він.
Операція, за задумом ворога, мала набирати обертів протягом літа.
"Тому спільно нами було ухвалено рішення увійти в комунікацію на ранніх етапах та повністю розкласти, з чого ця кампанія складається, які спікери залучаються до неї. І, загалом, комунікація збила першу хвилю", – додав він.
Однак, за його словами, ця кампанія триває у західних медіа.
"Зокрема, в мережі X створені цілі сітки блогерів і медіаресурсів, які нами відстежуються. Та вони поширюють цей наратив.., що Путін переміг на виборах, він – демократ, а Україна вибори не проводить, президент – не легітимний. Є також різні відгалуження наративу, що не треба допомагати Україні зброєю, треба взагалі припиняти всі способи допомоги", – сказав Коваленко.
Він також повідомив, що протягом перших двох тижнів після призначення нового Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського тривала інформаційна атака РФ з метою його дискредитації.
"Кампанія по зриву мобілізації загалом і по зменшенню довіри до Збройних сил України… Росіяни розповсюджували інформацію про його російське коріння, зв'язки, які нібито він підтримує з Росією, знаходилися якісь друзі, інколи з заблюреними обличчями. Якісь там родичі, якісь сусіди. Все це поширювалося, зокрема, через Tik Tok, який є головною загрозою… Відповідно, ми теж реагували від центру… Пояснювали, що Олександр Сирський – це людина, яка керувала Київською оборонною операцію, Харківської операцією. Має значні перемоги", – підкреслив він.
"Майдан-3"
- У листопаді президент Володимир Зеленський повідомив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити “хаос” всередині країни та, зрештою, усунути президента. Цей план у Росії назвали "Майдан-три".
- Якби не повномасштабна війна, навесні цього року в Україні мали би відбутися вибори президента та парламенту. Однак вибори заборонені на період воєнного стану. Влада і раніше попереджала, що Росія намагатиметься проштовхнути тезу про "нелегітимність" у зв'язку з завершенням встановлених за законодавством мирного часу термінів повноважень президента і Верховної Ради. Тодішній секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов пояснював, що громадянське протистояння – найбільш бажаний сценарій для кремля, "але й вибори також згодяться".
- У лютому керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що у рамках цієї операції росіяни планували створити ситуацію, в якій би в Україні ставили під сумнів не стільки президента, скільки ухвалення рішень взагалі в період після 21 та 20 травня. Після цього росіяни розраховують, що на тлі смути та двоякості те саме буде спроєктоване на наше військо, і їм вдасться в першій половині червня завдати військової поразки на сході України.
- Згодом в ГУР додали, що в листопаді 2023, в рамках спецоперації "Майдан-3" на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Telegram Росія витратила майже $250 млн доларів. Натомість загальний бюджет операції склав 1,5 млрд доларів. Це – найдорожча "акція" російських спецслужб в історії. Тоді в розвідці попереджали, що спецоперація "Майдан-3" досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го. Окрім України, росіяни націлилися і на держави, які надають українцям суттєву підтримку.