Першу хвилю російської кампанії з дискредитації влади "Майдан-3" вдалося збити, – керівник ЦПД

Першу хвилю російської кампанії з дискредитації влади під назвою "Майдан-3" вдалося збити.

Українська розвідка отримала офіційні документи росіян. Згідно з ними, кампанія мала проходити в травні та влітку 2024-го, сказав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає кореспондент LB.ua.

"Операція «Майдан-3», про яку всі чули, та багато хто сміявся з назви. Насправді, цю назву придумали не ми, і не наша розвідка. Росіяни дійсно назвали цю операцію по дискредитації української влади, нелегітимності влади – «Майдан-3» у своїх офіційних документах, які отримала наша розвідка. Ми бачили ці документи", – заявив він.

Операція, за задумом ворога, мала набирати обертів протягом літа.

"Тому спільно нами було ухвалено рішення увійти в комунікацію на ранніх етапах та повністю розкласти, з чого ця кампанія складається, які спікери залучаються до неї. І, загалом, комунікація збила першу хвилю", – додав він.

Однак, за його словами, ця кампанія триває у західних медіа.

Фото: Анна Стешенко

"Зокрема, в мережі X створені цілі сітки блогерів і медіаресурсів, які нами відстежуються. Та вони поширюють цей наратив.., що Путін переміг на виборах, він – демократ, а Україна вибори не проводить, президент – не легітимний. Є також різні відгалуження наративу, що не треба допомагати Україні зброєю, треба взагалі припиняти всі способи допомоги", – сказав Коваленко.

Він також повідомив, що протягом перших двох тижнів після призначення нового Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського тривала інформаційна атака РФ з метою його дискредитації.

"Кампанія по зриву мобілізації загалом і по зменшенню довіри до Збройних сил України… Росіяни розповсюджували інформацію про його російське коріння, зв'язки, які нібито він підтримує з Росією, знаходилися якісь друзі, інколи з заблюреними обличчями. Якісь там родичі, якісь сусіди. Все це поширювалося, зокрема, через Tik Tok, який є головною загрозою… Відповідно, ми теж реагували від центру… Пояснювали, що Олександр Сирський – це людина, яка керувала Київською оборонною операцію, Харківської операцією. Має значні перемоги", – підкреслив він.

Фото: Анна Стешенко

"Майдан-3"