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​Нардеп Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП Чертиліним, якого підозрюють у держзраді, – Bihus.Info

Журналісти отримали доступ до листування викритої СБУ мережі ФСБ в Україні.

​Нардеп Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП Чертиліним, якого підозрюють у держзраді, – Bihus.Info
Артем Дмитрук
Фото: Скриншот відео

Депутат Верховної Ради Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" а зараз позафракційний, співпрацює зі священником УПЦ МП Сергієм Чертиліним, якого підозрюють у злочинах проти України.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Журналісти отримали доступ до листування мережі ФСБ в Україні, викритої Службою безпеки. До мережі входили священники УПЦ МП. У листуванні зустрічаєтся і ім’я Дмитрука.

Журналісти наводять скріншот листування, де Чертилін звітує після зустрічі з Дмитруком. Зазначається, що нардеп "готовий до повної співпраці" та "дякує за юридичний аналіз щодо закону 8371 (про діяльність релігійних організацій – Ред.), щодо якого вдалося переконати деяких депутатів".

Фото: Скриншот відео

Дмитрук підтвердив журналістам, що зустрічався з Чертиліним "з приводу захисту УПЦ МП".

"Звичайно, зустрічались, звичайно, говорили. Чи говорили про тиск на УПЦ? Звичайно, говорили. Чи формували відповідні правки? Ну, скажімо так, не формували, але обговорювали. Але ми кожного дня можемо бачити, як представники ПЦУ забирають храми, б'ють священників, б'ють прихожан та роблять інші незаконні дії щодо громадян", – сказав Дмитрук.

В іншому чаті з Микитою Чекманом – юрист, який представляв на суді Павла Лєбедя – Чертилін згадує прізвище Культенка. Цій людині начебто передають правки щодо закону про московську церкву в Україні. Адвокат, за даними правоохоронців, також долучається до блокування законопроєкту. Він просить депутатів підготувати "мінімум 500 правок", аби затягувати роботу.

Фото: Скриншот відео

Фото: Скриншот відео

За припущенням Bihus.Info, йдеться про семінариста Київської духовної академії Московського патріархату та народного депутата від партії "Слуга народу" Артема Культенка.

Фото: Скриншот відео

Дмитрук і Культенко не проголосували за заборону УПЦ МП у першому читанні. Крім того, вони обидва публічно висловлюються за підтримку російського патріархату в Україні. 

Як депутати голосували за "заборону" УПЦ МП

Що передувало

  • 1 грудня 2022 президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії. Відповідний законопроєкт Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради 19 січня 2023-го, передбачалося, що депутати винесуть його на розгляд у травні. Однак 23 вересня спікер Руслан Стефанчук заявив, що голосів за заборону УПЦ МП немає – “йде внутрішня дискусія”. 
  • У чому саме полягала “внутрішня дискусія” і хто з нардепів проти – читайте у матеріалі Соні Кошкіної “Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти”. «Усе дуже просто. На всю фракцію у нас є десь десять буйних, на всю голову православних, які каламутять воду. Доходило до того, що вони дзвонили байдужим до релігії, тим, хто загалом нейтрально ставиться, готовий був би підтримати, і казали: "Якщо ти проголосуєш за, тебе Бог прокляне, у тебе дитина захворіє". Це не жарт! І людина така думає: "А раптом ці буйні таки мають рацію? Може, там дійсно щось нечисто? Як у тому анекдоті: "Якщо Бог є, то нащо з ним сваритися?"» – розповідає один «слуга».
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