Депутат Верховної Ради Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" а зараз позафракційний, співпрацює зі священником УПЦ МП Сергієм Чертиліним, якого підозрюють у злочинах проти України.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Журналісти отримали доступ до листування мережі ФСБ в Україні, викритої Службою безпеки. До мережі входили священники УПЦ МП. У листуванні зустрічаєтся і ім’я Дмитрука.

Журналісти наводять скріншот листування, де Чертилін звітує після зустрічі з Дмитруком. Зазначається, що нардеп "готовий до повної співпраці" та "дякує за юридичний аналіз щодо закону 8371 (про діяльність релігійних організацій – Ред.), щодо якого вдалося переконати деяких депутатів".

Фото: Скриншот відео

Дмитрук підтвердив журналістам, що зустрічався з Чертиліним "з приводу захисту УПЦ МП".

"Звичайно, зустрічались, звичайно, говорили. Чи говорили про тиск на УПЦ? Звичайно, говорили. Чи формували відповідні правки? Ну, скажімо так, не формували, але обговорювали. Але ми кожного дня можемо бачити, як представники ПЦУ забирають храми, б'ють священників, б'ють прихожан та роблять інші незаконні дії щодо громадян", – сказав Дмитрук.

В іншому чаті з Микитою Чекманом – юрист, який представляв на суді Павла Лєбедя – Чертилін згадує прізвище Культенка. Цій людині начебто передають правки щодо закону про московську церкву в Україні. Адвокат, за даними правоохоронців, також долучається до блокування законопроєкту. Він просить депутатів підготувати "мінімум 500 правок", аби затягувати роботу.

Фото: Скриншот відео

Фото: Скриншот відео

За припущенням Bihus.Info, йдеться про семінариста Київської духовної академії Московського патріархату та народного депутата від партії "Слуга народу" Артема Культенка.

Фото: Скриншот відео

Дмитрук і Культенко не проголосували за заборону УПЦ МП у першому читанні. Крім того, вони обидва публічно висловлюються за підтримку російського патріархату в Україні.

Як депутати голосували за "заборону" УПЦ МП

Понад пів року знадобилося Верховній Раді, щоб 19 жовтня 2023 року в першому читанні ухвалити історичне рішення – заборонити діяльність релігійних організацій з керівним центром на території РФ. У народі цей документ називають законом про "заборону" УПЦ МП. Насправді про заборону конкретної релігійної організації не йдеться – в секулярній державі це неможливо. Але у випадку УПЦ МП йдеться не про релігію, а про державну безпеку. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)".

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