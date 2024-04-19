Росіян цікавили схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, які до війни РФ купувала в Харкові.

На Харківщині нейтралізували ворожу агентурну групу, яка намагалася передати до Росії таємну документацію із місцевого стратегічного заводу із новітніми технологічними розробками в галузі паливно-енергетичного комплексу.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

Серед затриманих – очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства. Керівником агентурної групи був мешканець Харкова, колишній бізнес-партнер місцевого заводу.

За даними слідства, росіян цікавили схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них. Такі турбіни не виготовляються в Росії, а до початку повномасштабної війни вони безперебійно закуповувалися на Харківському підприємстві.

"Наявні в Росії агрегати майже вичерпали свій ресурс і гостро потребують заміни чи капітального ремонту. Тож науково-технічні досягнення нашої держави потрібні були агресору для забезпечення безперервної роботи парових установок на об’єктах «Росатома». Також – для модернізації російських ТЕС та ГЕС, щоб продовжити безперебійне постачання електрики, у тому числі на заводи військово-промислового комплексу РФ", – зазначили в СБУ.

За вказівкою окупантів агенти мали викрасти документи, відцифрувати їх та в електронному вигляді передати до РФ.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів вилучено технічну документацію, телефони, ноутбуки, планшети та флеш-носії із доказами злочинів.

У організатора також було виявлено понад 5 млн у гривневому еквіваленті, які він імовірно отримав за співпрацю з ворогом.

Наразі фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі.