Росіяни намагаються закрити свої НПЗ від дронів сітками

Компанія "Башнефть" встановлює механічні сітки на своїх об'єктах і просить захисту в Міноборони РФ.

Російська нафтопереробна компанія "Башнефть" встановлює сітки для захисту своїх заводів від атак безпілотників.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Глава регіону Радій Хабіров розповів, що було встановлено механічні сітки, які забезпечать захист нафтопереробних заводів компанії "від потенційних атак безпілотних літальних апаратів".

"Компанія "Башнефть" виявила ініціативу та основні об'єкти, які можуть стати метою атак, обладнала певними механічними огорожами. Але ми всі розуміємо, що це - половинчасте рішення", - сказав він.

Хабіров також зазначив, що компанія просить у Міноборони РФ додаткової підтримки.