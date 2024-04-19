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Росіяни намагаються закрити свої НПЗ від дронів сітками

Компанія "Башнефть" встановлює механічні сітки на своїх об'єктах і просить захисту в Міноборони РФ.

Росіяни намагаються закрити свої НПЗ від дронів сітками
Фото: bashneft.ru

Російська нафтопереробна компанія "Башнефть" встановлює сітки для захисту своїх заводів від атак безпілотників.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Глава регіону Радій Хабіров розповів, що було встановлено механічні сітки, які забезпечать захист нафтопереробних заводів компанії "від потенційних атак безпілотних літальних апаратів".

"Компанія "Башнефть" виявила ініціативу та основні об'єкти, які можуть стати метою атак, обладнала певними механічними огорожами. Але ми всі розуміємо, що це - половинчасте рішення", - сказав він. 

Хабіров також зазначив, що компанія просить у Міноборони РФ додаткової підтримки.

  • Україна останнім часом регулярно завдає ударів по нафтопереробних заводах у Росії, оскільки вони постачають паливо для техніки окупантів. Так, найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності внаслідок удару українських дронів. Завод отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти.
  • За даними Blomberg, через атаки дронів по НПЗ експорт російського дизеля впав на 25%. А темпи переробки нафти в країні нещодавно впали біля 11-місячного мінімуму.
  • Росія намагається врятувати ринок від дефіциту і  імпортує бензин з Білорусі.
  • Служба безпеки України вже здійснила 13 успішних атак на російські нафтопереробні заводи, які суттєво скоротили експорт нафтопродуктів. Одна з останніх атака була на Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Завод призупинив роботу після атаки 23 березня.
  • Деякі вражені НПЗ потребують відновлення, пов'язаного з використанням високих технологій, до яких в росіян немає доступу або він обмежений.
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