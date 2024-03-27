Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
У Харкові запустили метро
У Харкові запустили метро
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ
Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
ГоловнаСуспільствоВійна

Білорусь допоможе Росії уникнути дефіциту бензину після вдалих атак українських дронів по НПЗ, Reuters

У першій половині березня імпорт палива з Білорусі виріс у 5 разів та досяг майже 3 тис. тонн

Білорусь допоможе Росії уникнути дефіциту бензину після вдалих атак українських дронів по НПЗ, Reuters
Зустріч Путін та Лукашенка в Сочі, 23 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Росія намагається врятувати ринок від дефіциту бензину після атак українських дронів по НПЗ. Тепер РФ імпортує бензин з Білорусі, — пише Reuters, з посиланням на власні джерела.

Росія збільшила імпорт бензину з Білорусі у березні, щоб уникнути дефіциту на внутрішньому ринку через позапланові ремонти на російських нафтопереробних заводах після атак безпілотників, повідомили Reuters чотири джерела в промисловості та торгівлі.

Росія є одним із потужних експортерів бензину, але наразі втрачений потенціал відновити неможливо, тому постачальники вирішили терміново замовити великі обсяги постачання бензину з Білорусі.

Цього року Росія  збільшила імпорт бензину з Білорусі, і в першій половині березня імпорт виріс у 5 разів та досяг майже 3 тис. тонн, повідомили джерела Reuters.

У лютому Росія імпортувала 590 тонн, а в січні поставок з Білорусі не було.

Зростання імпортних поставок збільшує вартість палива, однак Росія продовжує купляти бензин, оскільки це найбільш раціональний спосіб врятувати внутрішній ринок.

Водночас Росія ще не має остаточно розв'язання проблеми, оскільки необхідність постачання палива зростає, а потужності Білорусі не є настільки великими. Тривають міжурядові перемовини, які поки що не мають остаточного результату.

  • Україна останнім часом регулярно завдає ударів по нафтопереробним заводам в РФ. Так, найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності внаслідок удару українських дронів. Нафтопереробний завод отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти.
  • За даними ГУР, з 2022 року відбулося як мінімум 12 атак на великі російські нафтопереробні заводи і як мінімум дев'ять цього року, а також кілька терміналів, складів і сховищ.
  • Деякі вражені нафтопереробні заводи в Росії потребують відновлення, пов'язаного з використанням високих технологій, до яких в росіян немає доступу або він обмежений.
  • Служба безпеки України вже здійснила 13 успішних атак на російські нафтопереробні заводи, які суттєво скоротили експорт нафтопродуктів.
  • Одна з останніх атака була на Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників 23 березня.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies