Із окупованих територій врятували ще троє дітей із родинами

У школах дітей вчили керувати дронами, користуватися зброєю, щопонеділка проводили урок, на якому запитували, хто що бачив і чув.

Іще трьох дітей із родинами вдалося врятували з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив колишній омбудсмен, очільник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

За його словами, цього разу це було особливо складне завдання.

"До Надії та її 14-річного сина Михайла росіяни приходили з обшуками двічі. І жінка ховала сина під ковдрою від військових, сказала, що він хворіє. У школі, куди змушували ходити Михайла, росіяни влаштували Юнармію. Дітей вчили керувати дронами, користуватися зброєю, щопонеділка проводили урок, на якому запитували, хто що бачив та чув. Такий собі спосіб навчити робити доноси", - розповів Кулеба.

В іншій родині розповідали, що важко було вижити в окупації з дітьми в перші місяці повномасштабної війни. Спочатку їхній 11-річний син Артур ще ходив гуляти з хлопцями на вулицю. "Але після мінометного обстрілу, колі від страху хлопець заліз під стіл, більше гуляти не виходив. Дітям в школі розповідали, що України вже немає, а Київ — то російське місто. Батьків у приміщення школи не пускали, а діти постійно вчилися під наглядом озброєних військових. І так само вчили дітей доносити на батьків про те, що вони кажуть про так звану “СВО”, - додав Кулеба.

За його словами, наразі їхня організація Save Ukraine змогла повернути вже 276 дітей.