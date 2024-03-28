Зеленський провів розмову зі спікером Палати представників США Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників американського Конгресу Майком Джонсоном.
За словами Зеленського, він подякував Джонсону, обом партіям, американському народу та Президенту Джо Байдену за "життєво важливу підтримку України від початку російського вторгнення" і наголосив на важливості подальшої допомоги.
"Розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про стрімке посилення російського повітряного терору. Лише за минулий тиждень українські міста та громади зазнали ударів 190 ракетами, 140 «шахедами» та 700 КАБами. Виведена з ладу найбільша українська ГЕС. У цій ситуації швидке ухвалення Конгресом допомоги для України критично важливе", - наголосив Президент.
Зеленський зазначив, що "ми усвідомлюємо, що в Палаті представників є різні позиції щодо того, як це зробити, але головне – щоб питання допомоги Україні залишалося чинником об’єднання".
Також Зеленський і Джонсон обговорили необхідність якнайшвидшого перекриття джерел, з яких Росія фінансує свою війну, та використання заморожених російських активів на користь України. "В цьому ми також розраховуємо на лідерство Конгресу", - додав Президент України.
Що відбувається з допомогою США для України
- Раніше повідомлялося, що після 22 березня у засіданнях Палати представників почалася двотижнева перерва. До законопроєкту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США законодавці, ймовірно, перейдуть після 8 квітня.
- Минулого тижня спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв не зволікати з розглядом допомоги союзникам.
- Республіканці в Конгресі США розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики.
- 13 лютого Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
- Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду.