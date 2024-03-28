Міністри оборони та закордонних справ ЄС зустрінуться 22 квітня у Люксембурзі

Міністри оборони Євросоюзу зустрінуться 22 квітня в Люксембурзі.

Про це пише Politico.Playbook з посиланням на дипломатів та чиновника ЄС.

“Додаткова зустріч символізує зростання терміновості в Брюсселі щодо посилення оборони, особливо в умовах коливання США щодо продовження фінансування України та можливого повернення Дональда Трампа на пост президента”, − зазначено у повідомленні.

Вони приєднаються до міністрів закордонних справ, які вже мали намір зібратися там.

Видання додає, що лідери ЄС повернулися додому після саміту Європейської ради минулого тижня зі все більшим відчуттям того, що Росія має зазнати поразки у війні проти України і що зростає підтримка оборонних облігацій (випуск спільних боргових зобов'язань на військові витрати).

“Все більше і більше держав-членів підтримують цю ідею. Якщо Німеччина вирішить зробити крок, ток Нідерланди також”, − зазначило джерело Politico.