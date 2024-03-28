Міністри оборони та закордонних справ ЄС зустрінуться 22 квітня у Люксембурзі

Міністри оборони Євросоюзу зустрінуться 22 квітня в Люксембурзі.
Про це пише Politico.Playbook з посиланням на дипломатів та чиновника ЄС.
“Додаткова зустріч символізує зростання терміновості в Брюсселі щодо посилення оборони, особливо в умовах коливання США щодо продовження фінансування України та можливого повернення Дональда Трампа на пост президента”, − зазначено у повідомленні.
Вони приєднаються до міністрів закордонних справ, які вже мали намір зібратися там.
Видання додає, що лідери ЄС повернулися додому після саміту Європейської ради минулого тижня зі все більшим відчуттям того, що Росія має зазнати поразки у війні проти України і що зростає підтримка оборонних облігацій (випуск спільних боргових зобов'язань на військові витрати).
“Все більше і більше держав-членів підтримують цю ідею. Якщо Німеччина вирішить зробити крок, ток Нідерланди також”, − зазначило джерело Politico.
- Оборонна-промислова стратегія Євросоюзу передбачає, що до 2030 року ЄС має витрачати щонайменше 50% оборонного бюджету у межах блоку. Нова система має дозволити Євросоюзу перейти "від режиму реагування на кризу до режиму структурної оборонної готовності, що тісно інтегрує Україну".
- Стратегія передбачає запровадження схеми спільних закупівель, яка має дозволити зекономити витрати за рахунок скасування податку на додану вартість. Це також дасть можливість виробникам виготовляти великі партії продукцій без потреби модифікувати той чи інший вид зброї чи снарядів під конкретну країну. Планується, що до 2030 року ЄС буде закуповувати щонайменше 40% оборонного обладнання в рамках спільних закупівель.