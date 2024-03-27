Кулеба пояснив, чому РФ не запросили на саміт миру: не дозволять руйнувати мирні зусилля

Глава МЗС зазначив, що між 2014 і 2022 роками провели майже 200 раундів переговорів із Росією.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба прокоментував відсутність запрошення для Росії на Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії.

"Між 2014 і 2022 роками ми провели майже 200 раундів переговорів із Росією в різних форматах, і Росія завжди діяла однаково, перешкоджаючи переговорам та не даючи учасникам досягти справжніх вичерпних домовленостей з усього спектра питань", – сказав Кулеба на онлайн-брифінгу для іноземних журналістів, відповідаючи на запитання про ймовірність участі країни-агресорки у саміті, пише Укрінформ.

За словами міністра, українська сторона "засвоїла уроки минулого" й не дозволить Росії знову руйнувати мирні зусилля інших країн.

Він зазначив, що помилку не збираються повторювати, тож перший Глобальний саміт миру не передбачає участі Росії. На ньому будуть ті країни, які підтримують і поділяють цілі та норми Статуту ООН і побудовану на них Українську формулу миру.

За його словами, зрозуміло, що неможливо укласти мир без однієї з воюючих сторін, якою є Росія, проте на форумі в Швейцарії її не буде.

"Ми хочемо, щоб країни, які представляють Європу, Азію, Африку, Північну й Південну Америки на цьому першому саміті узгодили дуже конкретний набір правил і підходів, які стануть відправною позицією майбутнього врегулювання з Росією", – зазначив Кулеба.

Президент України закликав усі країни взяти участь у Глобальному саміті миру. Він закликав змусити Росію повернутися до правил, щоб "вилікувати світовий порядок від крихкості".