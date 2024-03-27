Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ
Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ
У Харкові запустили метро
У Харкові запустили метро
Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни проводять терор проти депортованих до РФ українців

Окупанти забирають житло у людей в яких немає російського паспорта.

Росіяни проводять терор проти депортованих до РФ українців
Фото: Центр нацспротиву

Росіяни проводять політику примусової паспортизації українців не лише на тимчасово окупованій території, а у Росії. Тих, кого депортували до РФ шантажують.

Про це пише Центр нацспротиву.

"Українці, які виїхали, а частина з них фактично була депортована, й проживають у пунктах тимчасового розташування мають отримати паспорт рф, інакше ворог погрожує їм виселенням", — пишуть у спротиві.

Відомо, що 25 тисяч депортованих українців проживають у  таборах в Росії. 

"Вони вимушені були покинути свої рідні будинки через повномасштабне вторгнення. В будинках багатьох з них, наразі, проживають колаборанти або гастролери з рф", — додають в ЦНС.

Центр національного спротиву зауважує, що "кожен дотичний до депортації українців, захоплення їх майна буде встановлений й понесе покарання за злочини проти нашого народу".

  • Костін: наявність російського громадянства в українських дітей, примусово депортованих до РФ, не є правовою перешкодою для їх повернення додому, оскільки указів керівництва РФ, які суперечать міжнародному праву, не визнають ані Україна, ані міжнародна спільнота.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies