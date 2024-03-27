Росіяни проводять терор проти депортованих до РФ українців

Росіяни проводять політику примусової паспортизації українців не лише на тимчасово окупованій території, а у Росії. Тих, кого депортували до РФ шантажують.
Про це пише Центр нацспротиву.
"Українці, які виїхали, а частина з них фактично була депортована, й проживають у пунктах тимчасового розташування мають отримати паспорт рф, інакше ворог погрожує їм виселенням", — пишуть у спротиві.
Відомо, що 25 тисяч депортованих українців проживають у таборах в Росії.
"Вони вимушені були покинути свої рідні будинки через повномасштабне вторгнення. В будинках багатьох з них, наразі, проживають колаборанти або гастролери з рф", — додають в ЦНС.
Центр національного спротиву зауважує, що "кожен дотичний до депортації українців, захоплення їх майна буде встановлений й понесе покарання за злочини проти нашого народу".
- Костін: наявність російського громадянства в українських дітей, примусово депортованих до РФ, не є правовою перешкодою для їх повернення додому, оскільки указів керівництва РФ, які суперечать міжнародному праву, не визнають ані Україна, ані міжнародна спільнота.