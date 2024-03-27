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СБУ повідомила про підозру трьом висопосадовцям РФ, які причетні до війни в Україні

Підозрювані задіяли Бердянський морпорт для перекидання російських військ на фронт.

СБУ повідомила про підозру трьом висопосадовцям РФ, які причетні до війни в Україні
Олександр Пошивай, Захарій Джіоєв, Сергій Сафонічев
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала повідомила про підозру трьом високопосадовцям РФ, які допомагали перекидати суднами російські війська до тимчасово окупованих регіонів півдня України.

Про це повідомили у СБУ.

У відомстві зазначили, що йдеться про:

  • Олександра Пошивая – заступника міністра транспорту РФ;
  • Захарія Джіоєва – керівника федерального агентства морського та річкового транспорту Росії;
  • Сергія Сафонічева – очільника федеральної установи «Адміністрація морських портів Азовського моря» країни-агресора.

Після захоплення Бердянська вони організували використання місцевого морського торговельного порту для потреб міноборони РФ.

"За даними слідства, фігуранти задіяли цивільні судна морпорту для перекидання російських військ до тимчасово окупованих регіонів півдня України", – повідомили в українській спецслужбі.

Також додали, що це стало особливо актуальним для Кремля після вибуху на Керченському мосту, коли було порушено логістичні шляхи загарбників та їхнє забезпечення через тимчасово окупований півострів.

Крім того фігуранти організували зведення на території Бердянського морпорту та його акваторії російських фортифікаційних споруд і загороджень.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Пошиваю, Джіоєву та Сафонічеву про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", – додали в СБУ.

Оскільки фігуранти перебувають на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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