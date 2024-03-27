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Прокуратура: двох військових РФ засудили до довічного ув’язнення за вбивство цивільних

Російські військові вбили чотирьох цивільних на Чернігівщині.

Прокуратура: двох військових РФ засудили до довічного ув’язнення за вбивство цивільних
Фото: Генпрокуратура

Двох військових РФ засудили до довічного ув’язнення за вбивство чотирьох цивільних у Чернігівській області.

Про це ідеться у повідомленні Генеральної прокуратури України.

Відомо, що у березні 2022 року командир танкового взводу ЗС РФ та його підлеглий — командир танку, перебуваючи в селі Ольшана Прилуцького району, розстріляли два цивільні автомобілі.

В одному з авто двоє чоловіків везли хліб та продукти харчування жителям Ічнянської ОТГ, а в іншому – два жителя Ічні їхали до лікарні в місто Прилуки. Водії та пасажири загинули на місці. 

Також російські військовослужбовці забрали мобільні телефони вбитих.

За публічного обвинувачення прокурорів Прилуцької окружної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду визнано винними двох військовослужбовців зс рф у порушенні законів та звичаїв війни, вчинених групою осіб за попередньою змовою, поєднаних з умисними вбивствами (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України). Вироком Ічнянського районного суду їх засуджено до довічного позбавлення волі.

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