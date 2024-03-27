Через дронову атаку РФ на Херсонщині загинула жінка (уточнено)

У Херсонській області внаслідок дронової атаки окупантів загинула 61-річна жінка.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку у селі Михайлівка Бериславського району. У власній оселі смертельні поранення отримала 61-річна місцева жителька. Мої співчуття рідним загиблої", – написав очільник ОВА.

Уточнення. Пізніше у обласній прокуратурі уточнили, що атака сталася близько 12:20.

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством", – зазначили прокурори.

Фото: Херсонська обласна прокуратура Загибла через дронову атаку на Херсонщину