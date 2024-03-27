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Через дронову атаку РФ на Херсонщині загинула жінка (уточнено)

Окупанти вдарили безпілотником по житловому будинку. 

Через дронову атаку РФ на Херсонщині загинула жінка (уточнено)
Наслідки влучання дрона на Хесонщині
Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсонській області внаслідок дронової атаки окупантів загинула 61-річна жінка.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку у селі Михайлівка Бериславського району.  У власній оселі смертельні поранення отримала 61-річна місцева жителька. Мої співчуття рідним загиблої", – написав очільник ОВА.

Уточнення. Пізніше у обласній прокуратурі уточнили, що атака сталася близько 12:20. 

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством", – зазначили прокурори. 

Загибла через дронову атаку на Херсонщину
Фото: Херсонська обласна прокуратура
Загибла через дронову атаку на Херсонщину

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