Через дронову атаку РФ на Херсонщині загинула жінка (уточнено)

У Херсонській області внаслідок дронової атаки окупантів загинула 61-річна жінка.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку у селі Михайлівка Бериславського району. У власній оселі смертельні поранення отримала 61-річна місцева жителька. Мої співчуття рідним загиблої", – написав очільник ОВА.
Уточнення. Пізніше у обласній прокуратурі уточнили, що атака сталася близько 12:20.
"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством", – зазначили прокурори.
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