Судитимуть п’ятьох зрадників, які воювали на боці РФ проти України

У січні-лютому 2024 року їх затримали українські військовослужбовці у Бахмутському районі.

До суду скерували обвинувальні акти проти п’ятьох зрадників, які воювали в російських підрозділах проти України.

Як повідомила Донецька обласна прокуратура, їх судитимуть за державну зраду і колабораційну діяльність.

Як повідомили у прокуратурі, у травні 2021 року житель Перевальського району Луганської області вступив до лав "7-ї бригади народної міліції лнр". Він був санітаром евакуаційного відділення медичного взводу та зі зброєю в руках воював в с. Новокраснянці, с. Краснореченському, с. Пшеничному, м. Рубіжному та в с. Берестовому на Донеччині. Ставши командиром відділення, чинив опір Збройним Силам України у м. Новодружеську та с. Біла Гора Сєвєродонецького району.

Двоє його земляків з м. Суходільська та м. Золотого-5 пішли воювати проти своєї країни у 2022 році. Один став снайпером "4-ї бригади лнр" та служив в районі м. Лисичанська, м. Сєвєродонецька й с. Привілля на Луганщині. Стрільцем роти вогневої підтримки виконував завдання біля с. Золотарівки на Донеччині. Другий "побратим" служив у штурмовій роті сухопутних військ зс рф в районі м. Харцизька та м. Сніжного.

"У тому ж підрозділі навчався військовому ремеслу і уродженець Херсонщини, який записався в "добровольці" в грудні 2023 року під час поїздки у м. Домодєдово рф. Вже за місяць стрілець брав участь в боях у м. Шахтарську та с. Оленівці Кальміуського району, а пізніше – на підступах до м. Мар’їнки", – зазначили у прокуратурі.

П’ятий обвинувачений – мешканець м. Харцизька. Восени 2022 року він став кулеметником й служив в містах Рубіжному та Кремінній, поблизу с. Спартака та с. Водяного Ясинуватського району. У січні 2024 року чоловік штурмував позиції ЗСУ на підступах до м. Авдіївки.

У січні-лютому 2024 року окупантів затримали наші військовослужбовці поблизу м. Мар’їнки, м. Авдіївки та с. Верхньокам’янське Бахмутського району.