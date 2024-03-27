Politico: ЄС не хоче передавати Україні 5 млрд євро прибутку від заморожених активів Росії

5 млрд євро – це кошти, отримані протягом 2022-2023. А план ЄС полягає в тому, аби Україна отримувала лише ті кошти, що надійшли з 15 лютого 2024.

Євросоюз вирішив не передавати Україні 5 млрд євро із надходжень, отриманих від інвестування заморожених активів Росії в 2022-2023. Ці гроші перебуватимуть в Euroclear – органі, який володіє більшістю активів російського центробанку в Європі, пише Politico з посиланням на ще не опубліковані пропозиції.

Раніше Єврокомісія запропонувала використати 90% доходів від заморожених російських активів у Європі на закупівлю зброї для України – це десь 2,5-3 млрд євро на рік. Але це кошти, отримані після 15 лютого 2024 – дати, коли країни ЄС узгодили їх передачу Україні, а прибуток, отриманий до того, залишиться в брюссельському депозитарії цінних паперів Euroclear.

Клірингова палата зберігає російських державних активів, які приносять прибуток, на 192 млрд євро. Ці кошти заморожені відколи росіяни почали повномасштабну війну.

Єврокомісія вирішила, що 5 млрд євро, які перебувають на утриманні Eruclear, будуть буфером для оплати поточних і потенційних судових позовів в Росії та інших країнах.

"Прибутки за 2022-2023 рр., пов’язані з російськими іммобілізованими активами, відокремлюються від прибутків business as usual", – йдеться в письмовій відповіді Euroclear виданню Politico.

Там додали, що не розподіляють ці прибутки між акціонерами і зберігатимуть їх до отримання подальших вказівок.

За даними редакції, кошти призначені для "витрат, ризиків і збитків, понесених центральними депозитаріями цінних паперів... через війну в Україні".

Росія подала 94 позови проти Euroclear з вимогою відшкодувати заморожені кошти, розповів журналістам обізнаний посадовець на умовах анонімності. Однак в Україні аргумент про те, що ці 5 млрд євро треба використати на судові витрати, не підтримують.

"Я ніколи не чув, що 5 мільярдів євро є буфером для Euroclear", – сказав у коментарі міністр юстиції України Денис Малюська.

Він додав, що 5 млрд євро – надто велика сума, що бути буфером у потенційних позовах.

Українські офіційні особи заявили, що ця сума також не узгоджується з тим фактом, що Euroclear зазнав лише 34 мільйонів євро втрат доходу через прямі наслідки війни, як про це говорив генеральний директор Лів Мострі.

Однак правники пояснюють, що арешт прибутку "заднім числом" був би юридичним мінним полем, що пояснює, чому пропозиція Комісії не охоплює доходи, отримані в 2022 і 2023 роках.

"Є дуже обмежені обставини, за яких нормативні акти можуть застосовуватися заднім числом", – визнав Малюська.