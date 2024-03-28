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Російський керівник СВР їздив до КНДР "для укріплення співпраці"

До Москви на перемовини поїхав міністрі зовнішньоекономічних справ КНДР. 

Керівник російської служби внутрішньої розвідки Сергій Наришкін з'їздив до країни-спонсора тероризму Північної Кореї. Він перебував там три дні, пише російськомовне бюро Радіо Свобода з посиланням на медіа КНДР.

Візит відбувся на тлі повідомлень про постачання північнокорейських ракет росіянам та імпорту російської нафти до КНДР. Державне медіа КНДР повідомило, що сторони обговорювали "ділові питання щодо подальшого укріплення співпраці у відповідь на інтриги ворожих сил".

Окрім цього, до Москви на перемовини поїхав міністрі зовнішньоекономічних справ КНДР. 

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