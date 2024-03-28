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Ексголові Футбольної федерації Іспанії загрожує в'язниця за поцілунок спортсменки

Прокуратура вимагає для функціонера покарання у вигляді 2,5 років за ґратами.

Ексголові Футбольної федерації Іспанії загрожує в'язниця за поцілунок спортсменки
Луїс Рубіалес
Фото: SkySports

Колишній очільник Королівської футбольної федерації Іспанії Луїс Рубіалес може отримати тюремний термін через поцілунок.

Як пише BBC, іспанська прокуратура вимагає для функціонера 2,5 років ув'язнення за звинуваченням у сексуальному насильстві та примусі за те, що після перемоги жіночої збірної на чемпіонаті світу минулого літа під час церемонії нагородження він поцілував у губи футболістку Дженні Ермосо.

Гравчиня стверджувала, що не давала дозволу на поцілунок. Рубіалеса змусили залишити посаду голови федерації через підрив іміджу організації.

Прокуратура також висунула звинувачення екстренеру збірної, спортивному директору та голові служби маркетингу через те, що вони нібито змушували Ермосо публічно заявити, що поцілунок був взаємним. 

Правоохоронці просять суд, окрім в'язниці, призначити обвинуваченим штраф у 100 тисяч євро, який вони мають виплатити Ермосо у вигляді компенсації. Прокуратура також пропонує обмежити перебування Рубіалеса у радіусі не ближче 200 метрів від футболістки на наступні 7,5 років.

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