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Політичний комітет ПАРЄ рекомендував запросити Косово до членства у Раді Європи

Голосування у ПАРЄ може відбутись у квітні.

Політичний комітет ПАРЄ рекомендував запросити Косово до членства у Раді Європи
Косово рекомендували запросити у члени Ради Європи
Фото: PACE

Сьогодні, 27 березня, в Парижі відбулось засідання Політичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). На засіданні комітет рекомендував запросити Косово до членства в організації.

Про це повідомила пресслужба ПАРЄ.

Консультативний висновок ПАРЄ про членство Косова підтримав 31 член політичного комітету, проти було четверо - двоє представників Сербії, по одному з Чорногорії та Північної Македонії. Представник Греції утримався.

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Після цього питання має бути винесено на голосування на квітневій сесії ПАРЄ, яке очікується 18 квітня. Наступний крок - питання передається до Комітету міністрів Ради Європи.

Для членства Косова в Раді Європи потрібні голоси двох третин членів Комітету.

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