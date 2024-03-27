Чехія збільшить внесок у власну ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

Уряд Чехії схвалив власний черговий внесок в ініціативу закупівлі для України боєприпасів у третіх країнах.
Про це йдеться на сайті уряду Чеської республіки.
"Уряд обговорив і схвалив черговий внесок Чеської Республіки на підтримку України", – зазначено у повідомленні.
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав, що уряд Чехії зробив крок у збільшенні поставок снарядів до України.
"Для України надзвичайно важливо, щоб вона знала, що через кілька тижнів або місяців надійде більше боєприпасів, і вона може адаптувати свою тактику до цього вже сьогодні. Хочу ще раз подякувати всім, хто долучився до цієї ініціативи. І сьогодні уряд Чехії зробив ще один крок у цьому напрямку", – повідомив чеський прем’єр.
За його словами, чеська ініціатива є успішною і все більше країн цікавляться нею.
"Таким чином ми приєднуємося до чеської ініціативи, яка є дуже успішною і до якої близько двадцяти країн вже заявили про свою зацікавленість у приєднанні", – заявив Фіала.
- Нещодавно міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
- Також сьогодні стало відомо, що Польща подвоїть свій внесок у чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєпривасів для України.
- На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.
- Низка держав уже зголосилися виділити кошти. Серед них - Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.
- Днями стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.