Чехія збільшить внесок у власну ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

Уряд Чехії схвалив власний черговий внесок в ініціативу закупівлі для України боєприпасів у третіх країнах.

Про це йдеться на сайті уряду Чеської республіки.

"Уряд обговорив і схвалив черговий внесок Чеської Республіки на підтримку України", – зазначено у повідомленні.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав, що уряд Чехії зробив крок у збільшенні поставок снарядів до України.

"Для України надзвичайно важливо, щоб вона знала, що через кілька тижнів або місяців надійде більше боєприпасів, і вона може адаптувати свою тактику до цього вже сьогодні. Хочу ще раз подякувати всім, хто долучився до цієї ініціативи. І сьогодні уряд Чехії зробив ще один крок у цьому напрямку", – повідомив чеський прем’єр.

За його словами, чеська ініціатива є успішною і все більше країн цікавляться нею.

"Таким чином ми приєднуємося до чеської ініціативи, яка є дуже успішною і до якої близько двадцяти країн вже заявили про свою зацікавленість у приєднанні", – заявив Фіала.