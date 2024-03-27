Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ
Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ
У Харкові запустили метро
У Харкові запустили метро
Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
ГоловнаСвіт

Чехія застосувала санкції проти Медведчука

Чехія розширила список санкцій проти РФ, куди потрапив й Віктор Медведчук.

Чехія застосувала санкції проти Медведчука
Фото: ОПУ

Уряд Чехії розширив національний санкційний список на двох фізичних і одну юридичну особу. До санкційного списку потрапив екснардеп Віктор Медведчук і пропагандист Артем Марчевський, пише чеське видання iROZHLAS.

Уряд розширив національний список санкцій на двох фізичних і одну юридичну особу. Йдеться про політика та бізнесмена Віктора Медведчука та пропагандиста Артема Марчевського, повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

За словами Прем'єра, санкції покликані вдарити по проросійській мережі, яка намагалася розробити операцію впливу в Чехії.

"Потенційно це може мати серйозний вплив на безпеку Чехії та ЄС", – додав він.

  • У квітні 2022 Служба безпеки України затримала Медведчука. До цього Личаківський районний суд Львова заочно його арештував. Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. 22 вересня 2022 року відбувся масштабний обмін, у межах якого Медведчук поїхав до Росії.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies