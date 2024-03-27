Чехія застосувала санкції проти Медведчука

Чехія розширила список санкцій проти РФ, куди потрапив й Віктор Медведчук.

Уряд Чехії розширив національний санкційний список на двох фізичних і одну юридичну особу. До санкційного списку потрапив екснардеп Віктор Медведчук і пропагандист Артем Марчевський, пише чеське видання iROZHLAS.

Уряд розширив національний список санкцій на двох фізичних і одну юридичну особу. Йдеться про політика та бізнесмена Віктора Медведчука та пропагандиста Артема Марчевського, повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

За словами Прем'єра, санкції покликані вдарити по проросійській мережі, яка намагалася розробити операцію впливу в Чехії.

"Потенційно це може мати серйозний вплив на безпеку Чехії та ЄС", – додав він.