The Telegraph: британська армія не протрималася б у війні проти Росії довше 2 місяців

Водночас міністр оборони Великої Британії зауважив, що будь-який подібний конфлікт буде вестися разом із союзниками по НАТО, які можуть колективно перевершити Росію.

Заступник начальника штабу оборони Великої Британії визнав, що країна не змогла б воювати з Росією більше двох місяців, повідомляє The Telegraph.

Генерал-лейтенант сер Роб Магован сказав, що збройним силам доведеться мати справу з “операційним ризиком” через брак ресурсів.

Заява пролунала після того, як міністр оборони Грант Шеппс сказав депутатам, що він закликав прем’єр-міністра Ріші Сунака та канцлера держскарбниці Джеремі Ханта виділити більше грошей на оборону в останньому бюджеті, але не домігся збільшення коштів.

Виступаючи перед членами парламенту в комітеті з питань оборони Палати громад, старший офіцер Королівської морської піхоти сказав: “Ми чітко заявили, що сума грошей, яку ми зараз витрачаємо на боєприпаси... яка є значною... не відповідає у всіх сферах загрозам, з якими ми стикаємося”.

Зі свого боку Грант Шаппс повідомив, що будь-який такий конфлікт буде вестися разом із союзниками по НАТО, які можуть колективно перевершити Росію.

“Для людей, які спостерігають і чують, що Сполучене Королівство не готове до війни з Росією, важливо розуміти, що оскільки ми в НАТО і [угода про взаємну оборону] існує стаття 5, ми ніколи не будемо в цій ситуації”, – сказав Шаппс.

Минулого тижня Велика Британія оголосила про черговий пакет допомоги Україні на 60 мільйонів фунтів стерлінгів. До нього увійдуть безпілотники та системи ППО.