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Російським нафтовим компаніям почали затримувати оплату: іноземні банки вимагають доказів непорушення санкцій

Затримка може складати місяці. 

Російським нафтовим компаніям почали затримувати оплату: іноземні банки вимагають доказів непорушення санкцій
Фото: Інститут Чорноморських стратегічних досліджень

Російські нафтові компанії зіткнулися із затримками в оплаті сирої нафти і палива, оскільки банки Китаю, Туреччини та ОАЕ почали обережніше ставитися до американських санкцій. Затримка в оплаті може складати декілька місяців, наводить отримані від джерел дані агентства Reuters The Guardian.

Деякі банки країн, які купують російську нафту, вимагають надати їм письмові гарантії того, що жодна фізична чи юридична особа зі списку санкцій США не бере участь в угоді та не є бенефіціаром платежу. Банки First Abu Dhabi Bank (FAB) і Dubai Islamic Bank (DIB) призупинили роботу деяких рахунків, пов'язаних із російськими товарами. 

Банк Mashreq в ОАЕ, турецькі Ziraat і Vakifbank і китайські банки ICBC і Bank of China все ще обробляють платежі, але на їх обробку потрібні тижні або місяці, повідомили чотири джерела.

  • Після початку повномасштабного вторгнення демократичні країни відмовилися або скоротили купівлю російської нафти, однак великими покупцями залишаються Туреччина й Китай. Торік Туреччина навіть збільшила імпорт російської нафти. 
  • Також торік Росі продала Китаю рекордні обсяги нафти. 
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