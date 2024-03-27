Британська депутатка зібралася на конференцію консерваторів, на якій буде Орбан

У 2020 британський політик уже брав участь у конференції разом із Орбаном, за що йому довелося вибачатися. Однак Брейверман не бачить проблеми в тому, щоб сидіти поруч із найближчим союзником Путіна.

Колишня британська міністерка внутрішніх справ, член парламенту Суелла Брейверман братиме участь у конференції консерваторів NatCon, що відбудеться в квітні у Бельгії за участі угорського ультраправого прем'єра Віктора Орбана. Через рішення сидіти поруч із політиком, якого вважають найближчим союзником Путіна в Європі і який блокував надання допомоги Україні, британська політикиня зазнала критики, пише The Telegraph.

Брейверман анонсували як одну з ключових спікерок заходу. Вона ризикує спричинити політичний шторм у партії Торі своєю появою поруч із суперечливим політиком ЄС.

Представниця ліберальних демократів, речниця з закордонних справ Лейла Коран звинуватила Брейверман у "поділені платформи з ультраправим авторитаристом".

"Жоден політик не повинен ділити сцену з союзником Володимира Путіна, коли він здійснює своє варварське вторгнення в Україну", – сказала вона.

Моран вважає приголомшливим те, що для ексміністерки це є правильним.

Союзники Брайверман у коментарі журналістам відповіли, що вона братиме участь у заході, на якому будуть й інші європейські лідери.

Організатори NatCon заявили, що його метою є "зміцнення принципів національного консерватизму в західних та інших демократичних країнах", особливо напередодні виборів до парламенту ЄС цього року.

Минулорічна конференція відбулася в Лондоні, і в ній взяли участь видатні члени парламенту від Консервативної партії, зокрема Джейкоб Ріс-Могг, колишній бізнес-секретар, і Міріам Кейтс, член парламенту від Penistone і Stocksbridge.

Цього року Брейверман є єдиним представницею британського парламенту, яка буде спікером на заході.

Попереднього разу Орбан брав участь у конференції консерваторів у 2020, коли хедлайнеркою заходу була Джорджа Мелоні, яка згодом очолила уряд Італії. Даніель Кавчинський, депутат від Торі, отримав офіційну догану від Консервативної партії за появу на конференції 2020 року з Орбаном і був змушений вибачитися.