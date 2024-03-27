Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ
Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ
Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
У Харкові запустили метро
У Харкові запустили метро
ГоловнаСвіт

Британська депутатка зібралася на конференцію консерваторів, на якій буде Орбан

У 2020 британський політик уже брав участь у конференції разом із Орбаном, за що йому довелося вибачатися. Однак Брейверман не бачить проблеми в тому, щоб сидіти поруч із найближчим союзником Путіна. 

Британська депутатка зібралася на конференцію консерваторів, на якій буде Орбан
Суелла Брейверман
Фото: EPA/UPG

Колишня британська міністерка внутрішніх справ, член парламенту Суелла Брейверман братиме участь у конференції консерваторів NatCon, що відбудеться в квітні у Бельгії за участі угорського ультраправого прем'єра Віктора Орбана. Через рішення сидіти поруч із політиком, якого вважають найближчим союзником Путіна в Європі і який блокував надання допомоги Україні, британська політикиня зазнала критики, пише The Telegraph.

Брейверман анонсували як одну з ключових спікерок заходу. Вона ризикує спричинити політичний шторм у партії Торі своєю появою поруч із суперечливим політиком ЄС.

Представниця ліберальних демократів, речниця з закордонних справ Лейла Коран звинуватила Брейверман у "поділені платформи з ультраправим авторитаристом". 

"Жоден політик не повинен ділити сцену з союзником Володимира Путіна, коли він здійснює своє варварське вторгнення в Україну", – сказала вона.

Моран вважає приголомшливим те, що для ексміністерки це є правильним. 

Союзники Брайверман у коментарі журналістам відповіли, що вона братиме участь у заході, на якому будуть й інші європейські лідери. 

Організатори NatCon заявили, що його метою є "зміцнення принципів національного консерватизму в західних та інших демократичних країнах", особливо напередодні виборів до парламенту ЄС цього року.

Минулорічна конференція відбулася в Лондоні, і в ній взяли участь видатні члени парламенту від Консервативної партії, зокрема Джейкоб Ріс-Могг, колишній бізнес-секретар, і Міріам Кейтс, член парламенту від Penistone і Stocksbridge.

Цього року Брейверман є єдиним представницею британського парламенту, яка буде спікером на заході.

Попереднього разу Орбан брав участь у конференції консерваторів у 2020, коли хедлайнеркою заходу була Джорджа Мелоні, яка згодом очолила уряд Італії. Даніель Кавчинський, депутат від Торі, отримав офіційну догану від Консервативної партії за появу на конференції 2020 року з Орбаном і був змушений вибачитися.

  • Брейверман брала участь у змаганнях за крісло прем'єр-міністра Великої Британії влітку 2022, але програла голосування і висловила підтримку Ліз Трасс. У вересні саме Трасс очолила британський уряд, але втрималася на посаді недовго і вже в жовтні подала у відставку. Новим прем'єром став Ріші Сунак – кандидат, який раніше програв Трасс в другому турі виборів.
  • Брейверман двічі була стала міністеркою внутрішніх справ. Спершу – в уряді Трасс, а потім – в уряді Судака. У листопаді 2023 вона звільнилася після скандалу через її слова щодо пропалестинських протестувальників у Британії. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies