Президент Вучич анонсував "важкі дні для Сербії"

Президент Сербії Александар Вучич попередив громадян про "важкі дні для Сербії" та "загрозу національним інтересам".

Таємничу заяву без уточнення, про що саме йдеться, глава держави зробив у незвичній формі: світлиною з текстом у соцмережі Instagram.

У дописі йдеться, що "за останні 48 годин ми отримали новини, про які важко говорити. Вони несуть загрозу інтересам як самої Сербії, так і Республіки Сербської (складової частини незалежної Боснії та Герцеговини - ред.)".

Вучич пообіцяв ознайомити народ з усіма проблемами "найближчими днями" і додав, що "буде складно, але Сербія боротиметься і переможе".