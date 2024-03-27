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Президент Вучич анонсував "важкі дні для Сербії"

Глава держави оприлюднив таємничий допис у своєму Instagram.

Президент Вучич анонсував "важкі дні для Сербії"
Александар Вучич
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александар Вучич попередив громадян про "важкі дні для Сербії" та "загрозу національним інтересам".

Таємничу заяву без уточнення, про що саме йдеться, глава держави зробив у незвичній формі: світлиною з текстом у соцмережі Instagram. 

У дописі йдеться, що "за останні 48 годин ми отримали новини, про які важко говорити. Вони несуть загрозу інтересам як самої Сербії, так і Республіки Сербської (складової частини незалежної Боснії та Герцеговини - ред.)".

Вучич пообіцяв ознайомити народ з усіма проблемами "найближчими днями" і додав, що "буде складно, але Сербія боротиметься і переможе". 

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