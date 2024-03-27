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Байден пообіцяв відбудувати зруйнований міст у Балтиморі федеральним коштом

Рішення президента має затвердити Конгрес.

Байден пообіцяв відбудувати зруйнований міст у Балтиморі федеральним коштом
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден відреагував на аварію вантажного судна у порту Балтимора, внаслідок якої обвалився міст імені Френсіса Скотта Кі.

Як повідомляє Reuters, господар Білого дому виступив з ініціативою профінансувати відновлення мосту за рахунок федерального бюджету, а не кошторису штату Меріленд, де розташований Балтимор - один з найбільш завантажених американських портів, що після інциденту змушений був припинити роботу.

Повноваження президента не дозволяють ухвалювати такі рішення самостійно. Потрібна буде згода Конгресу. 

Під час аварії на мосту перебували автівки з людьми. Рятувальникам вдалося дістати з води двох осіб, одного довелося ушпиталити. Операція щодо пошуку інших постраждалих та жертв триває. 

"Я розумію, що за цих обставин кожна хвилина здається цілим життя", - поспівчував Байден родичам тих, кого досі шукають у водах порту. Президент підкреслив, що рятувальні заходи зараз "є найвищим пріоритетом".

Станом на 3 ночі за київським часом невідома доля шести осіб, поліція припускає, що вони загинули.  

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