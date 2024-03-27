Суд відклав рішення щодо екстрадиції Джуліана Ассанжа до США

У Британії хочуть переконатися, що Штати не застосують до відомого інформатора смертну кару.

Високий суд Сполучного Королівства на три тижні відклав ухвалення рішення щодо можливої екстрадиції до США засновника "WikiLeaks" Джуліана Ассанжа.

Як повідомляє BBC, британська Феміда хоче переконатися, що до підсудного у Сполучених Штатах не буде застосовано максимальне покарання у вигляді смертної кари. Упродовж трьох тижнів від уряду США очікують гарантій, що цього не станеться.

Cтаном на зараз Ассанжу не висунуто звинувачень, які б передбачали покаранням смерть. Проте його адвокати вважають, що у США готують "помсту" за публікацію інформатором секретних документів і можуть відкрити провадження щодо державної зради та шпигунства - за цими статтями суд може виносити смертний вирок.