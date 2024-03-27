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Суд відклав рішення щодо екстрадиції Джуліана Ассанжа до США

У Британії хочуть переконатися, що Штати не застосують до відомого інформатора смертну кару.

Суд відклав рішення щодо екстрадиції Джуліана Ассанжа до США
Фото: EPA/UPG

Високий суд Сполучного Королівства на три тижні відклав ухвалення рішення щодо можливої екстрадиції до США засновника "WikiLeaks" Джуліана Ассанжа.

Як повідомляє BBC, британська Феміда хоче переконатися, що до підсудного у Сполучених Штатах не буде застосовано максимальне покарання у вигляді смертної кари. Упродовж трьох тижнів від уряду США очікують гарантій, що цього не станеться.

Cтаном на зараз Ассанжу не висунуто звинувачень, які б передбачали покаранням смерть. Проте його адвокати вважають, що у США готують "помсту" за публікацію інформатором секретних документів і можуть відкрити провадження щодо державної зради та шпигунства - за цими статтями суд може виносити смертний вирок. 

 

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